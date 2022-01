Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Geschäft, Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr betrat eine bisher unbekannte Frau am Dienstag, 28. Dezember, ein Geschäft an der Aachener Straße. Sie begann wild zu gestikulieren und lenkte so offenbar die Angestellten des Ladens ab. Später bemerkten diese, dass ein Kunststoffkasten mit Schmuck und Uhren entwendet wurde.

Laut Beschreibung handelte es sich um eine etwa 170 Zentimeter große und etwa 28 bis 35 Jahre alte Frau mit schlanker bis leicht korpulenter Statur. Ihr Aussehen wurde als osteuropäisch beschrieben. Sie trug eine Kopfbedeckung, eine goldfarbene Brille, einen Mund-Nasen-Schutz sowie einen hellgrauen Mantel. Außerdem sprach die mit osteuropäischem Dialekt.

Wer kann weitere Hinweise zur Täterin und möglichen Komplizen geben? Diese nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter Telefon 92452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell