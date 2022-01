Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Container auf Schulgelände angezündet

Wegberg-Wildenrath (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag, 2. Januar, gegen 16.15 Uhr, drei Kunststoffcontainer einer Grundschule an der Heinsberger Straße in Brand gesetzt. Diese schmolzen gänzlich. Außerdem beschädigten die Flammen die Fenster einer Hauswand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zu den weiteren Hintergründen ermittelt nun die Polizei.

