Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Rohbau

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Zwischen 12 Uhr am 29. Dezember (Mittwoch) und 8.45 Uhr am 30. Dezember (Donnerstag) gelangten unbekannte Täter in einen Rohbau an der Schwimmbadstraße. Aus diesem entwendeten sie sämtliche Teile eines Sicherungskastens sowie eines Baustromkastens.

