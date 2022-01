Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Waldfeucht-Haaren

Waldfeucht-Haaren (ots)

Gegen 00 Uhr am 31. Dezember (Freitag) fuhr ein 18-jähriger Heinsberger mit zwei weiteren Insassen mit einem Pkw VW auf dem Kitscherweg von Karken aus in Richtung Haaren, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Deshalb wich der junge Mann nach rechts aus, woraufhin sich das Fahrzeug querstellte und sich mehrfach überschlug. In einer angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfläche kam es schließlich zum Stehen. Von den drei Personen im Fahrzeug wurde eine leicht verletzt, die anderen beiden blieben unversehrt.

