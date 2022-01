Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 1 vom 01.01.2022

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg-Karken - Einbruch in leerstehendes Haus

In der Zeit von Donnerstag, 30.12.2021, 14:30 Uhr bis Freitag, 31.12.2021, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem leerstehenden Einfamilienhaus auf der Straße Holzgraben. Ob etwas aus dem Haus entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Heinsberg-Karken - Versuchter Einbruch in Apotheke

Am 30.12.2021, gegen 00:00 Uhr versuchten unbekannte Täter die Tür des Hintereingangs einer Apotheke auf der Roermonder Straße aufzubrechen. Als die Täter eine im Außenbereich angebrachte Überwachungskamera entdeckten, zerstörten sie diese und flüchteten in unbekannte Richtung.

Erkelenz-Keyenberg - Einbruch in leerstehendes Haus

Auf der Lindenallee hörte ein Zeuge, dass an einem Gebäude eine Scheibe eingeschlagen wurde. Der Zeuge ging dem Geräusch nach und bemerkte eine Person, die in das Gebäude einstieg. Nach Eintreffen der Polizeibeamten wurde das leerstehende Haus unter anderem mit einem Diensthund durchsucht. Im Gebäude wurde jedoch niemand mehr angetroffen. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Einbruch ereignete sich am Samstag, 01.01.2022, gegen 01:35 Uhr.

