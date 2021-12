Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 365 vom 31.12.2021

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Hückelhoven-Schaufenberg - Brand eines Einfamilienhauses

Am 31.12.2021, gegen 04:40 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Einfamilienhauses, das durch zwei Personen bewohnt wird. Einer der Bewohner konnte sich aus dem brennenden Haus retten. Eine weitere Person konnte durch die eingesetzte Feuerwehr nur noch Tod aus dem Haus geborgen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Erkelenz - Einbruch in Wohnung

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einer Wohnung auf dem Karolingerring. Ob aus der Wohnung etwas entwendet wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich am 30.12.2021 zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr.

Erkelenz-Keyenberg - Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Am 30.12.2021 in der Zeit von 16:30 Uhr bis 21:20 Uhr gelangten Unbekannte, durch Aufhebeln einer Tür zu einer Garage, in ein leerstehendes Haus auf dem Postweg. Aus dem Gebäude wurden Kupferrohre entwendet.

Waldfeucht - Versuchter Einbruch in Firmengebäude

In der Zeit vom 28.12.2021, 18:00 Uhr bis 30.12.2021, 10:00 Uhr versuchten unbekannte Täter sich Zutritt zu einem Firmengebäude auf der Raiffeisenstraße zu verschaffen, indem sie die Scheibe eines Fensters einschlugen. Die Doppelverglasung hielt dem Versuch jedoch stand.

