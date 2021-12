Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Wegberg (ots)

Am Mittwoch, 29. Dezember, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses an der Straße Am Bachmannsgraben auf. Nachdem sie so ins Gebäude eingedrungen waren, durchsuchten sie diverse Schränke und entwendeten mehrere Uhren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell