Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen am Gelo Carré

Geilenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch (29. Dezember), gegen 21 Uhr, die Eingangstür des Einkaufszentrums Gelo Carré an der Herzog-Wilhelm-Straße beschädigt. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Täter ist etwa 20 Jahre alt, 185 bis 190 Zentimeter groß und war mit dunkler Kleidung und Winterboots bekleidet. Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch online das Hinweisportal der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell