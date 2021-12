Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsschilder beschädigt und abmontiert, Zeugen gesucht

Erkelenz-Matzerath/-Schwanenberg (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 19. Dezember, beschädigten Unbekannte im Bereich der Kreisstraße 29 zwischen Matzerath und Schwanenberg zahlreiche Verkehrszeichen. (Wir berichteten mit PB Nr. 354 vom 20.12.2021.) Auf einer Länge von über zwei Kilometern wurden Verkehrszeichen und Leitpfosten teils aus dem Boden gelöst, teils beschädigt oder abmontiert und im Grünstreifen oder an anderen nahegelegenen Stellen ablegt. Die Polizei bittet nach wie vor um Hinweise. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Beschädigungen in Zusammenhang stehen könnten? Das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg nimmt Hinweise unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

