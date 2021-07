Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit Verletztem - Kradfahrer gestürzt

Holzwickede (ots)

Leichtverletzt worden ist ein Kradfahrer bei einem Unfall am Samstagmorgen, den 17.07.2021. Der 61-jährige stand gegen 10.15 Uhr mit seiner Honda auf der Nordstraße und wollte nach rechts in die Wilhelmstraße abbiegen. Er ließ dabei zunächst eine Fußgängerin die Straße überqueren. Der 58-jährige Renaultfahrer, der auch von der Nordstraße in die Wilhelmstraße abbiegen wollte, übersah den Kradfahrer und fuhr auf ihn auf. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

