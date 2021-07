Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Wohnhaus - Zwei Personen festgenommen

Werne (ots)

Am frühen Samstagmorgen (17.07.2021) ist die Polizei gegen 04.00 Uhr zu einem Einbruch zur Kamener Straße gerufen worden. Als die Beamten dort eintrafen, stand ein junger Mann vor dem angegebenen Haus. Ein zweiter Mann kam gerade aus dem Gebäude. An der Haustür stellten die Beamten frische Beschädigungen fest. Bei der Durchsuchung der jungen Männer wurde Aufbruchwerkzeug gefunden. Die Beiden wurden vorläufig festgenommen und zunächst ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Kriminalpolizei nahm die weiteren Ermittlungen auf. Diese dauern noch an.

