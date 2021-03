Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Wer ist gefahren? Verkehrskommissariat sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Feldjäger der Bundeswehr trafen Montagabend auf der Panzerstraße, in Höhe des Strelowweges, auf einen verletzten 30-jährigen Mann sowie auf ein beschädigtes Quad. Da man von einem Verkehrsunfall ausging, riefen die Feldjäger gegen 20:30 Uhr die Polizei auf den Plan. Den Beamten gegenüber gab der Mann aus Paderborn an, er habe das weiße Quad nicht gefahren und er wäre zufällig darauf getroffen. Warum er Verletzungen aufwies, konnte der Mann nicht schlüssig erklären. Dass es sich bei dem Paderborner auch um den Fahrzeughalter des Quads handele sei Zufall. Die Verletzungen des 30-Jährigen waren so schwer, dass er stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Die Polizei sucht Zeugen, denen das weiße Quad mit Kennzeichen aus PB am Montagabend, ca. zwischen 20 Uhr und 20:30 Uhr, im Bereich der Panzerstraße aufgefallen ist. Diese melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell