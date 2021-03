Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Drei verletzte Personen nach Unfall auf der Klingenbergstraße.

Lippe (ots)

Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Klingenbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich drei Personen leichte Verletzungen zuzogen. Gegen 17:40 Uhr beabsichtigte eine 41-jährige Frau aus Detmold mit ihrem Citroen von dem Hof einer Kfz-Werkstatt auf die Klingenbergstraße einzufahren. Die Ausfahrt der Werkstatt befindet sich kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Lageschen Straße. Eine andere Verkehrsteilnehmerin stoppte ihr Fahrzeug vor der Ausfahrt, um der 41-Jährigen das Einfahren auf die Straße zu ermöglichen. Die 41-Jährige fuhr an und beabsichtigte auf den linken Fahrstreifen für den Geradeausverkehr in Richtung Nordring zu fahren. Zur gleichen Zeit fuhr der 32-jährige Fahrer eines schwarzen BMWs auf diesem Fahrstreifen, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Beteiligte wurden dabei, genauso wie der 18-jährige Beifahrer im Citroen, verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Klingenbergstraße musste in diesem Bereich bis etwa 19:15 Uhr gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des schwarzen BMWs unmittelbar vor dem Unfall machen können.

