Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - 1,8 Promille intus: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Leichlingen (ots)

In der Nacht auf Montag (23.08.) stoppte die Polizei in der Straße Am Markt die Trunkenheitsfahrt eines 59-jährigen Mannes aus Monheim am Rhein. Die Beamten stellten während der Kontrolle einen starken Alkoholgeruch fest; der Beschuldigte konnte außerdem kaum noch stehen. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten: Der 59-Jährige war mit 1,8 Promille unterwegs. Zwecks Beweissicherung wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen - die Weiterfahrt wurde ausdrücklich untersagt. (mw)

