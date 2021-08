Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Abbieger übersieht Gegenverkehr: 1 Schwerverletzter und hoher Sachschaden

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (19.08.) um kurz nach 16:00 Uhr ist es auf der Einmündung Bensberger Straße / Hans-Zanders-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 27-jähriger Bergisch Gladbacher fuhr auf der Bensberger Straße in Fahrtrichtung Bensberg und wollte mit seinem Ford nach links in die Hans-Zanders-Straße abbiegen. Er übersah dabei den entgegen kommenden VW eines 32-jährigen Langenfelders, so dass es zur Kollision kam.

Der Fahrer des VW wurde durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und der VW musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird insgesamt auf circa 18.000 Euro geschätzt. (ct)

