POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zusammenstoß zwischen LKW und Linienbus: Drei Leichtverletzte

Bergisch Gladbach (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von 10.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (18.08.) um kurz vor acht An der Gohrsmühle ereignete.

Ein 50-jähriger Bergisch Gladbacher war mit seinem LKW auf der Straße An der Gohrsmühle unterwegs und übersah beim Abbiegen einen auf den Sonderfahrtstreifen befindlichen Linienbus, der in der gleichen Richtung unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision wurden drei Fahrgäste des Busses leicht verletzt. Die Verletzten wurden in die nahegelegenen Krankenhäuser gebracht; der Verkehr in diesem Bereich musste teilweise gesperrt werden. (mw)

