POL-KA: (KA) Malsch - Pkw-Fahrer stößt mit Motorradfahrer zusammen

Am Mittwoch gegen 9:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 3, zwischen Neumalsch und Ettlingen, ein Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen Kleintransporter- und einem 77-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu, so dass ein Rettungsdienst verständigt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Kurzzeitig kam es zu Sperrungen zwischen Neumalsch und Bruchhausen.

Der Fahrer des Kleintransporters befuhr einen Feldweg zwischen Malsch und der Bundesstraße 3. Er beabsichtigte die Bundesstraße zu queren, blieb zunächst an der Einmündung stehen und ließ den Verkehr passieren. Beim Anfahren übersah er nach aktuellem Stand den von rechts kommenden Motorradfahrer. In der Folge kam es zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde nach links in den Grünstreifen geschleudert.

