Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (300/2021) Einbruch in Telefongeschäft in der Göttinger Fußgängerzone - Unbekannte stehlen hochwertige Smartphones, Tablets und Smartwatches

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Straße

Montag, 9. August 2021, gegen 04.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben am frühen Montagmorgen (09.08.21) gegen 04.20 Uhr in der Weender Straße in der Göttinger Innenstadt die gläserne Eingangstür eines Telefongeschäftes eingeschlagen und sind in den Verkaufsraum eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter innerhalb von nur wenigen Minuten diverse hochwertige Smartphones, Tablets und Smartwatches. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell