Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (297/2021) Fahndungserfolg am Samstag: Polizei Göttingen nimmt gesuchten, mutmaßlichen Exhibitionisten fest, U-Haftbefehl wegen versuchter Vergewaltigung erlassen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Fahndungserfolg am Samstag. Wenige Tage nachdem ein unbekannter, ca. 30 Jahre alter Mann eine Frau an der Leine bedrängt hat (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4987841) haben Fahnder am Samstag (07.08.21) im Stadtgebiet einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Der vermutlich erst seit kurzem in Göttingen wohnende, 38 Jahre alte Mann, kommt aufgrund erster Ermittlungsergebnisse zusätzlich für mehrere exhibitionistische Handlungen in Betracht. Polizeiliche Erkenntnisse lagen über ihn bislang nicht vor. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Göttingen am Sonntag (08.08.21) U-Haftbefehl wegen versuchter Vergewaltigung. Der 38-Jährige wurde in eine JVA eingeliefert.

Weitere Tat vor Festnahme

Der Festnahme am späten Samstagnachmittag ging nach derzeitigem Stand eine weitere Tat voraus. Gegen 16.10 Uhr soll sich der Tatverdächtige am Rosdorfer Baggersee erneut vor einer Frau entblößt haben. Das Opfer alarmierte die Polizei.

Umfangreiche Fahndung am Boden und aus der Luft

Der mutmaßliche Exhibitionist ergriff mit einem Fahrrad die Flucht in Richtung Göttingen. Mehrere Streifenwagen verfolgten ihn. Um ihn zu fassen, umstellten die Ermittler auch eine Kleingartenkolonie und ließen das Gelände von einem angeforderten Polizeihubschrauber absuchen. Nach einem zusätzlich eingegangenen Hinweis eines Bürgers wurde er kurz danach in der Stettiner Straße von Fahndern ergriffen.

Seit Juli mehrfach entblößt

Der 38-Jährige ist dringend verdächtig, seit Anfang Juli u. a. im Bereich der Leine und am Rosdorfer Baggersee mehrfach exhibitionistische Handlungen gegenüber Frauen vorgenommen zu haben. Bislang werfen ihm die Ermittler acht Taten konkret vor. Es wird nicht ausgeschlossen, dass es weitere, bislang noch nicht angezeigte Fälle geben könnte. Betroffene Frauen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell