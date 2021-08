Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (299/2021) Göttingen: Zigarettenautomat im Stadtteil Holtensen gestohlen und geknackt

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Holtensen, Silberbreite Zwischen dem 2. und 6. August 2021

GÖTTINGEN (jk) - Im Göttinger Stadtteil Holtensen haben Unbekannte nach derzeitigen Ermittlungen in der vergangenen Woche (02. bis 06.08.21) einen Zigarettenautomaten mutmaßlich mit einem Winkelschleifer von seinem Metallstandfuß abgetrennt und anschließend abtransportiert. Der Automat stand an der Einmündung Silberbreite/Lenglerner Straße. Am Freitagmorgen entdeckte eine Hundehalterin die aufgebrochenen und geplünderten Überreste an einem Feldweg abseits des Wohngebietes und alarmierte die Polizei. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Schadenshöhe ist noch offen. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

