Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 27/33, Höhe des Bad Dürrheimers Friedhofs. Ein 60-jähriger Opel Vivaro Fahrer wechselte bei der Fahrt nach Donaueschingen auf der mehrspurigen Bundesstraße vom rechten auf den linken Fahrsteifen, um einen Laster zu überholen. Dabei achtet er nicht auf den rückwärtigen Verkehr und streifte einen VW Passat, dessen 39-jähriger Fahrer ebenfalls gerade überholte. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro.

