POL-KN: (Rottweil) Mofa-Roller viel zu schnell

Rottweil (ots)

Nahezu doppelt so schnell als erlaubt war am Mittwochmorgen ein 16-Jähriger mit seinem Motorroller in der Schramberger Straße. Eine Polizeistreife fuhr von Zimmern nach Rottweil hinter dem jungen Mann her. Nachdem der Tacho des Polizeiautos 50 Stundenkilometer anzeigte, kontrollierten die Beamten den jungen Mann mit seinem Zweirad. Dieses durfte allerdings nur 25 Kilometer schnell sein. Der Roller wurde deswegen auf einer Messanlage der Polizei geprüft und die Eltern informiert, da das Zweirad nicht den Vorschriften entsprach. Der Jugendliche, der nur eine Mofa-Prüfbescheinigung besitzt, muss nun mit einer Anzeige rechnen und den Roller stehen lassen.

