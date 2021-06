Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach /Hohenfels /Lkr. KN) - 23-Jähriger bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Stockach /Hohenfels /Lkr. KN (ots)

Dienstagabend gegen 18 Uhr ist es in Hohenfels /Deutwang /Gewann Korb zu einem Arbeitsunfall mit einer schwerverletzten Person gekommen. Beim Fällen einer rund 20 Meter hohen Fichte, wurde ein 23-Jähriger von dieser vermutlich am Kopf getroffen, als diese von einem anderen Baum in seine Richtung abprallte. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell