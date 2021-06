Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer im Rausch

Kaiserslautern (ots)

Alkohol und Drogen hatte ein Fahrradfahrer "intus", den die Polizei am Sonntagnachmittag in der Innenstadt kontrollierte. Als die Beamten den 46-Jährigen gegen 16.15 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße stoppten, schlug ihnen sofort die starke Alkoholfahne des Mannes entgegen. Darauf angesprochen, gab er an, erst vor 20 Minuten drei Schnäpse getrunken zu haben. Ein Atemtest vor Ort zeigte einen Pegel von 1,48 Promille.

Weil der 46-Jährige zudem angab, regelmäßig Amphetamin und Cannabis zu konsumieren, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Um zu verhindern, dass er doch wieder auf sein Fahrrad steigt, wurde die Luft aus den Reifen gelassen.

Einen weiteren Fahrradfahrer zog eine Polizeistreife in der Nacht zu Montag aus dem Verkehr. Der Grund: Der 28-Jährige stand deutlich unter Drogeneinfluss.

Bei der Kontrolle des Mannes gegen 2.30 Uhr am Fackelrondell zeigte er die typischen Auffälligkeiten, und gab auch zu, vor kurzem einen Joint geraucht zu haben. Auch ihm wurde die Weiterfahrt nicht gestattet. Der 28-Jährige zeigte sich einsichtig und setzte seinen Weg zu Fuß fort. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell