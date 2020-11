Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen/ Gurtweil: Unbekannte versuchen, Geldautomaten aufzubrechen

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 25.11.2020, haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen. Hierzu hebelten sie das Bedienteil eines Geldausgabeautomaten im frei zugänglichen Vorraum einer Bank in der Schlüchttalstraße in WT- Gurtweil auf. Die Tatzeit war nach Mitternacht. Am Automat entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe Einbruch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Tel. 07741/ 8316-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Fabienne Mohr

Telefon: 07741/ 8316-202

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell