Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Eine Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall (23.06.2021)

Schonach (ots)

Eine Leichtverletzte, zwei total demolierte Autos und Gesamtsachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 5.30 Uhr auf der Triberger Straße. Ein 28-Jähriger bog mit einem 3-er BMW von der Hans-Thoma-Straße nach links auf die Triberger Straße ab. Dabei übersah er eine von links kommende 62-jährige Mazda Fahrerin, die in Richtung Stadtmitte fuhr. Beim heftigen Zusammenprall der Autos erlitt die Frau leichte Verletzungen.

