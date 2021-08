Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (298/2021) Hann. Münden: Katalysator abmontiert und gestohlen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Parkplatz "Tanzwerder" Zwischen dem 1. und 3. August 2021

HANN. MÜNDEN (jk) - Von einem mittig auf dem Parkplatz "Tanzwerder" in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) geparkten Mercedes haben Unbekannte Anfang des Monats den Katalysator gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 1. und 3. August. Es wird angenommen, dass die Diebe ein Werkzeug einsetzten, um das Bauteil abzutrennen. Ihr Vorgehen dürfte mit einer gewissen Geräuschentwicklung verbunden gewesen sein. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Hann. Münden, Telefon 05541/9510.

