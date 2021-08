Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher auf der Reitanlage

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu gestern (18.08.) haben Einbrecher eine Reitanlage in der Kempener Straße in Katterbach heimgesucht.

Am Vorabend gegen 22:00 Uhr war noch alles in Ordnung und am Morgen gegen 05:00 Uhr fiel die Tat dann auf. Unbekannte haben die Tür zur Sattelkammer sowie mehrere Spinde gewaltsam geöffnet. Eine Tür zur Werkstatt wurde ebenfalls gewaltsam aufgebrochen. Ob etwas bzw. was genau entwendet wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren zu sichern.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

