Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Erneute Laser-Attacke auf Airbus und Polizeihubschrauber - Tatverdächtiger ermittelt

Rösrath (ots)

Nach mehreren Laser-Angriffen auf Flugzeuge am vergangenen Mittwoch (18.08.) kam es am Donnerstag (19.08.) erneut zu einer Laser-Attacke, sowohl auf einen Airbus als auch auf den im Anschluss eingesetzten Polizeihubschrauber. In dem Zusammenhang konnte die Polizei einen Tatverdächtigen aus Rösrath ermitteln.

Der erste Laser-Angriff zielte gegen 22:40 Uhr auf einen Airbus, der in Richtung Tirana, Albanien unterwegs war. Der Pilot blieb glücklicherweise unverletzt und konnte die Flugroute fortsetzen. Im Zuge der Fahndung wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt, welcher gegen 23:30 ebenfalls von einem Laser geblendet wurde. Die Piloten konnten den Ursprung der Laser-Attacke in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Höhenweg lokalisieren. Aufgrund der Gesamtumstände wurde noch in der Nacht ein Durchsuchungsbeschluss eingeholt. In der Wohnung des 73-jährigen Tatverdächtigen wurde kein Laserpointer gefunden; die Ermittlungen dauern an. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell