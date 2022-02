Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Oberharz vom 21.02.2022

Goslar (ots)

Raubüberfall

In den Nachmittagsstunden des Sonntag, 20.02.2022,kam es auf der Robert-Koch-Straße in Clausthal-Zellerfeld, zu einem Raubüberfall. Hier soll das männliche Opfer von mehreren Personen erwartet und ausgeraubt worden sein. In diesem Zusammenhang zog sich das Opfer nicht unerhebliche Verletzungen zu.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täterschaft machen können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Oberharz, Tel. 05323-941100, zu melden.

i.A. Simson, PHKin

