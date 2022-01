Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht auf der Walther-Rathenau-Straße in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 06. Januar 2022, gegen 10:05 Uhr, wurde ein Pkw VW, welcher ordnungsgemäß am Straßenrand der Walther-Rathenau-Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße stand, vermutlich durch einen Verkehrsunfall, am linken Außenspiegel beschädigt.

Die Schadenshöhe wurde auf rund 300 Euro geschätzt. Die Beamten der Polizei Nordenham leiteten ein Ermittlungs- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04731/99810 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

