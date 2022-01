Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sechs Verkehrsunfälle mit Sachschäden durch nicht angepasste Geschwindigkeit bei Regen, Hagel- und Schneeschauern

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 5. Januar 2022, kam es gegen 11:15 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen, zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg (Gemeinde Cappeln), zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Büren geriet auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit den Mittelschutzplanken. Der Transporter war im Anschluss nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 8.000 Euro.

Gegen 12:35 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn (Gemeinde Großenkneten), ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Ochsenhausen geriet mit seinem Fahrzeug bei einem plötzlich einsetzenden Hagelschauer während eines Überholvorgangs ins Schleudern und kollidierte mit den Mittelschutzplanken. Der Pkw war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 10.200 Euro.

Gegen 13:45 Uhr geriet daraufhin auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen, zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord (Gemeinde Wildeshausen), ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Emmerich am Rhein auf glatter Fahrbahn aufgrund eines Hagelschauers ins Schleudern und kollidierte mit den Außenschutzplanken. Eine nachfolgende, 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Großenkneten touchierte im Anschluss die Mittelschutzplanken, da sie versuchte, auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteilen auszuweichen. Der Pkw des 40-Jährigen war ebenfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 8.700 Euro.

Kurze Zeit später, gegen 14:00 Uhr, gab es auf der A1 einen weiteren Unfall. Auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-West (Gemeinde Wildeshausen), geriet ebenfalls ein 37-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Bremervörde auf glatter Fahrbahn aufgrund eines Hagelschauers ins Schleudern und kollidierte mit den Außenschutzplanken. Auch der Transporter musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 3.200 Euro.

Gegen 15:15 Uhr geriet weiter eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Bornheim auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta (Gemeinde Cappeln), bei einem plötzlich einsetzenden Regenschauer ins Schleudern und kollidierte mit den Außenschutzplanken. Es entstand ein Gesamtschaden in eriner Höhe von etwa 9.000 Euro.

Nahezu zeitgleich kam ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Kappeln auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen, zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg (Gemeinde Cappeln), bei einem plötzlich einsetzenden Hagelschauer ins Schleudern und kollidierte mit den Mittelschutzplanken. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell