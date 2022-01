Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall in Delmenhorst, eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Zeit: Mittwoch, 05.01.2022, 15:15 Uhr

Ort: 27753 Delmenhorst, Stedinger Straße, in Höhe Braker Straße

Ein 86-Jähriger, wohnhaft in Delmenhorst, fuhr mit seinem PKW vom Fahrbahnrand in stadtauswärtige Richtung auf die Stedinger Straße ein. Dabei übersah er den PKW einer 40-Jährigen, wohnhaft in Delmenhorst, die sich mit ihrem PKW ebenfalls auf der Stedinger Straße in stadtauswärtige Richtung fahrend befand. Die 40-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr auf den PKW des 86-Jährigen auf. Nach der Kollision kam ihr PKW auf der Seite zum Liegen. Sie wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, der 86-Jährige blieb unverletzt. Beide PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten groben Schätzungen der Polizei sind ca. 12.500 Euro Sachschaden an den PKW entstanden. Bis 16:07 Uhr wurde die Stedinger Straße voll gesperrt. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass die 40-Jährige in ihrem PKW eingeklemmt war, waren auch mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell