Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz am Heilsberger Weg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am späten Montagnachmittag (18.01., 16.00 Uhr) wurde die Polizei über einen 54-jährigen Mann informiert, welcher in seiner Wohnung am Heilsberger Weg innerhalb einer betreuten Einrichtung verschanzt hatte. Der Mann war alleine in der Wohnung und drohte sich mit einem Messer zu verletzen. Im Verlauf des Einsatzes stach der 54-Jährige mehrfach mit einem Messer in das Türblatt seiner Wohnungstür.

Durch die Polizei wurde das Haus umgehend umstellt. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos überwältigten den Mann unverletzt in seiner Wohnung. Durch das Ordnungsamt wurde im Anschluss eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik geprüft und veranlasst.

Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für weiteren Bewohner der Einrichtung und Anwohner. Die Bewohner wurden während des Einsatzes und danach durch Mitarbeiter der Einrichtung betreut.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell