Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 17.05.2020 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Trunkenheitsfahrten 38226 Salzgitter, Neißestraße und Kampstraße Samstag, 16.05.2020, 22:00 Uhr und Sonntag, 17.05.2020, 00:40 Uhr

Im Laufe der Nacht zum Sonntag konnten durch die Polizei gleich zwei Fahrradfahrer festgestellt werden, die stark alkoholisiert mit ihren Fahrrädern unterwegs waren. Gegen 22:00 Uhr konnte in der Neißestraße ein 66-jähriger Fahrradfahrer aus Salzgitter festgestellt werden, der zunächst starke Schlangenlinien fuhr und schließlich stürzte. Dies war auf seine starke Alkoholisierung zurückzuführen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen 00:40 Uhr konnte ein weiterer Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt werden. Der 31-jährige Mann aus Salzgitter wurde in der Kampstraße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf beide Fahrradfahrer kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 38239 Salzgitter-Thiede, Maangarten Samstag, 16.05.2020, 14:25 Uhr

Am frühen Samstagnachmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Salzgitter-Thiede. Ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw in der Straße Maangarten nach links von der Fahrbahn ab, stieß hier gegen einen anderen, geparkten Pkw und schob diesen schlussendlich auf ein geparktes Kleinkraftrad. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der unfallverursachende Fahrzeugführer flüchtete daraufhin unerkannt vom Unfallort, nach dem er noch laut geflucht hatte. Hinweise auf das Kennzeichen des Unfallverursachers liegen vor. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden wird auf über 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Salzgitter-Thiede unter 05341-941730 zu melden.

Fahrten mit nicht versicherten Elektrokleinstfahrzeugen (E-Rollern) 38226 Salzgitter, Stormstraße und Neißestraße Samstag, 16.05.2020, 13:35 Uhr und 14:30 Uhr

Am Samstagnachmittag konnten Beamte der Polizei Salzgitter zwei Fahrer von sog. E-Rollern feststellen, die ihr Fahrzeug jeweils ohne den erforderlichen Versicherungsschutz führten. Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in der Stormstraße fuhr ein amtsbekannter 32-jähriger Salzgitteraner mit seinem E-Roller an den Beamten vorbei. Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug ohne den erforderlichen Versicherungsschutz geführt wurde. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnten bei dem Mann zudem noch geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren. Im Rahmen der Streifentätigkeit konnten Beamte in der Neißestraße einen weiteren Fahrer eines E-Rollers feststellen. Der 29-jährige Mann aus Salzgitter war mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen und somit ebenfalls ohne den vorgeschriebenen Versicherungsschutz unterwegs. Auch ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

PHK Arth

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell