Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruchdiebstahl in Turnhalle +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, 4. Januar 2022, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 5. Januar 2022, 11:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter*innen in eine Turnhalle einer Grundschule in dem "Annenweg" in Delmenhorst ein.

Die Täter*innen verschafften sich gewaltsam über eine Eingangstür Zutritt in die Räumlichkeiten der Halle und brachen dort mehrere Schränke auf. Entwendet wurde offensichtlich nichts.

Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 2.000 Euro.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter*innen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

