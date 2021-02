Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus PKW

Höhr-Grenzhausen (ots)

Im Zeitraum von 06.02. auf den 07.02.21 wurden nachts zwei geparkte PKW in Höhr-Grenzhausen angegangen. Die Fahrzeuge waren in der Lindenstrasse, sowie im Steinreuschweg abgestellt. Durch bislang nicht bekannte Täter, wurde aus einem der Fahrzeuge, ein Navigationsgerät der Marke TOM TOM Start 52, entwendet. Diverse Gegenstände lagen auf dem Fahrzeugboden und dem Beifahrersitz. An beiden Fahrzeugen waren keine Beschädigungen bzw. Aufbruchspuren zu erkennen. Hinweise nimmt die Polizei in Höhr-Grenzhausen unter der Tel.: 02624-94020 entgegen.

