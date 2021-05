Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Brand einer Solaranlage

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung) -

Am Samstagmorgen wurde auf dem Hallendach einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße ein Brand gemeldet. Die Feuerwehr von Teningen war mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz. Ersten Ermittlungen zufolge gab es einen technischen Defekt an der Solaranlage auf dem Dach; es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

