Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg/ PST Vienenburg vom 19.02.2022 bis 20.02.2022 - 15:50 Uhr

Goslar (ots)

Unfallflucht

Am 19.02.2022, in der Zeit zwischen 12:40 Uhr bis 13:10 Uhr, kommt es auf dem Kundenparkplatz des OBI Baumarktes, Hackelkamp 9, in 38667 Bad Harzburg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wird ein ordnungsgemäß geparkter Hyundai, vermutlich beim Ausparken der/ des bislang unbekannten Fahrzeugführers/ in, beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Aufbrüche von Gartenlauben

In der Nacht vom 19.02.2022 auf den 20.02.2022, kommt es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr bis 09:00 Uhr, zu mehreren versuchten Gartenlaubenaufbrüchen im Kleingartenverein, Osterwiecker Straße, in 38690 Goslar/ Vienenburg. Auf Grund untauglicher Hebelversuche, mittels eines aufgefundenen Hebelwerkzeugs, gelangen der/ die bislang unbekannten Täter nicht in das Innere der Objekte. Diebesgut ist somit nicht erlangt worden.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den vorgenannten Ereignissen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg zu melden.

i.A. Kollenrott, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell