POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 19.02.2022

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, den 18.02.2022, 17:00 Uhr, bis Samstag, den 19.02.2022, 16:15 Uhr, wurde ein Pkw, der ordnungsgemäß auf der Goslarschen Straße, i.H. des dortigen Getränkemarktes geparkt war, durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Am Pkw befinden sich diverse Kratzer an der Motorhaube, auf der Fahrerseite und am Heck. Die Schadenshöhe wird auf 250,00 Euro geschätzt. Personen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich beim PK Oberharz, Tel. 05323-94110-0, zu melden.

