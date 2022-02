Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen des PK Bad Harzburg für den Zeitraum 16.02.2022 bis zum 19.02.2022 - 10:15 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfallfluchten

Im Zeitraum zwischen dem 15.02.2022, 16:00 Uhr, bis zum 16.02.2022, 06:30 Uhr, kommt es im Bereich der Standstraße in 38667 Bad Harzburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wird ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellter PKW der Marke Renault erheblich im seitlichen Bereich der linken Fahrzeughälfte beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Am 17.02.2022, in der Zeit zwischen 08:25 Uhr bis 14:30 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte Hasenwinkel, Schlewecker Straße 4, in 38667 Bad Harzburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wird ein ordnungsgemäß abgestellter PKW der Marke Dacia, vermutlich durch das Rangieren eines bislang unbekannten Kraftfahrzeuges, seitlich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den vorgenannten Ereignissen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18.02.2022, gegen 04:13 Uhr, wird ein 61-jähriger Bad Harzburger mit seinem PKW, Mercedes Benz, fahrend in der Ortslage von Harlingerode angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrollmaßnahme wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren ist gegen den Beschuldigten eingeleitet worden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Abend des 18.02.2022, gegen 21:55 Uhr, kommt es auf der L510 zwischen Vienenburg und Lüttgenrode zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der alleinbeteiligte 24-jährige Fahrzeugführer des PKW kommt zunächst im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, quert diese in weiterer Folge nach rechts und stößt mit der Fahrerseite gegen einen dort befindlichen Straßenbaum. Der schwerstverletzte Fahrzeugführer wird durch ortsansässige Freiwillige Feuerwehren, unter dem Einsatz von technischem Gerät, aus dem stark deformierten Fahrzeug geborgen und im Anschluss durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus Goslar verbracht. Die Hintergründe und Ursachen des Unfalls sind derzeit nicht bekannt. Die L510 ist für die Dauer der Rettungsmaßnahmen vollständig gesperrt worden.

Sturmgeschehen/ Streckensperrungen

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Harzburg, kann es auf Grund der anhaltenden Sturmbedingungen und den damit verbundenen Aufräumarbeiten, zu gänzlichen oder temporären Sperrungen von Streckennetzen kommen. Entsprechende Informationen sind den sozialen Medien, den Nachrichtendiensten oder Rundfunkdurchsagen zu entnehmen.

Die Informationen werden fortlaufend aktualisiert.

i.A. Kollenrott, POK

