Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Unfallflucht in der Bramscher Straße gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag ist es in der "Bramscher Straße" zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 13 Uhr und 14 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen Dacia "Duster", der in Höhe der Hausnummer "173" auf einem seitlichen Parkstreifen in Richtung stadteinwärts parkte. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Dacia wurde am linken Außenspiegel beschädigt, möglicherweise handelt es sich bei dem Fahrzeug des Flüchtigen um einen dunkelgrauen Mitsubishi. Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2115. entgegen.

