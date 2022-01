Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen: VW Polo kam von der Fahrbahn ab und landete kopfüber im Straßengraben

Osnabrück (ots)

Am frühen Montagabend (17 Uhr) war ein 19-Jähriger mit seinem VW Polo auf der Bramscher Straße in Fahrtrichtung Neuenkirchen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz vor einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die teils witterungsbedingt aufgeweichte Berme. Hierdurch verlor er die Kontrolle über seinen Kleinwagen und prallte gegen eine Leitplanke. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Pkw kopfüber im Straßengraben. Glücklicherweise wurde der junge Mann aus Mettingen nur leicht verletzt. Er wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Der Polo wurde durch einen Abschlepper geborgen.

