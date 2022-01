Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche Mehrfamilienhäuser im Stadtteil Gartlage

Osnabrück (ots)

Am Wochenende kam es zu Einbrüchen in Mehrfamilienhäusern und dortigen Kellerräumen.

01.01.2022, 00.00 Uhr - 02.01.2022, 12.00 Uhr

In der Straße "Nonnenpfad" brachen unbekannte Täter ein Gitter aus einer Hauswand und gelangten somit in ein Mehrfamilienhaus unweit der Gertrudenstraße. Sie machten sich an einigen Kellerräumen zu schaffen und nahmen Werkzeuge an sich.

01.01.2022, 19.00 Uhr - 02.01.2022, 10.30 Uhr

In unmittelbarer Nachbarschaft in der Straße "Terrasse" wurde durch Unbekannte ein Kellerfenster beschädigt, um auch hier in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Unweit der Ziegelstraße wurden diverse Kellerräume nach Diebesgut durchsucht. Die Eindringlinge nahmen Alkoholika sowie Kosmetikartikel an sich.

Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 oder- 2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell