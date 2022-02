Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 18.02.22

Goslar (ots)

Erpressung auf sexueller Grundlage

Ein 45jähriger Mann aus Seesen zeigte eine Erpressung auf sexueller Grundlage an. Ein bislang unbekannter Täter hatte den Geschädigten am 17.02.22, 11.25 Uhr, per E-Mail aufgefordert, dass er 1850,- Euro auf ein Bitcoin-Konto überweisen soll. Andernfalls wollte der Täter angeblich kompromittierende Bilder sexuellen Inhalts an Kontakte des Geschädigten versenden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Knackstedt, POK

