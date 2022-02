Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.02.2022

Goslar (ots)

Langelsheim

- alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Am Mittwoch, 16.02.2022, um 21:12 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Langelsheimer mit seinem schwarzen VW Passat einen Wirtschaftsweg neben der B 82 aus Richtung Langelsheim kommend in Richtung Hahausen. In etwa auf Höhe der Abzweigung nach Lutter (L416) verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Passat, kam von der Fahrbahn ab und in einem Bach zum Stehen. Dabei wurde der Pkw erheblich beschädigt.

Im Pkw befanden sich zudem eine 17-jährige Langelsheimerin und ein 22-jähriger Langelsheimer. Alle Insassen wurden hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Ein beim Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Die Höhe des Sachschadens wird auf 15.000 Euro geschätzt.

i.A. Brych, PK

