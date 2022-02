POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 15.02.22

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung PK Seesen vom 15.02.22

Goslar (ots)

Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am 14.02.22, 13-05 Uhr, befuhr ein 81jähriger Mann aus Seesen mit seinem Pkw Daimler A 160 trotz rechtswirksamen Fahrverbotes, der Beschlagnahme seines Führerscheins und entgegen eindringlicher Belehrung bezüglich des Fahrverbotes öffentliche Straßen (Frankfurter Str.) in Seesen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Eine Überprüfung der charakterlichen Geeignetheit wurde angeregt.

Versuchte sonstige Sachbeschädigung durch Auslegen eines Tierköders mit innenliegender Schraube

Am 14.02.22, gegen 14.00 Uhr, entdeckte ein 54jähriger Mann aus Seesen beim "Gassi-Gehen" mit seinem Hund in der Hochstraße in Seesen einen präparierten Tierköder, der in seiner Beschaffenheit dazu geeignet ist, Haustiere zu töten. Der Tierköder wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Seesen (Tel.: 05381/9440).

Knackstedt, POK

