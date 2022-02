Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeistation Altenau

Illegale Entsorgung von Styroporplatten

Altenau: Unbekannte entsorgten an einem der zurückliegenden Tage im Uferbereich des Okerstausees, unweit der Vorsperre, zahlreiche Abfallsäcke und Spanplattenreste. In den grauen Kunststoffsäcken (120 L) befanden sich fast ausnahmslos Styroporplatten. Einige der mind. 12 Abfallsäcke waren beschädigt und die zuvor darin befindlichen Styroporplatten schwammen auf der Wasseroberfläche im Kellwassertal. Die Bergung und Entsorgung der Hinterlassenschaften erfolgte durch zwei Mitarbeiter der Harzwasserwerke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Altenau (Tel.: 05328/981920) oder das Polizeikommissariat Oberharz (Tel.: 05323/941100).

Borchers, PHK

