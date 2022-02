Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 14.02.2022

Goslar (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am vergangenen Sonntag um 19:00 Uhr in eine an einem Wohnhaus befindliche Scheune in Nauen, in der Straße Am Nauer Berge, einzubrechen. Als der Täter auf frischer Tat ertappt wird, ergreift dieser die Flucht in unbekannte Richtung. Personen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Täter machen können, werden gebeten sich im Polizeikommissariat Seesen (Tel. 05381/ 944 0) zu melden.

i.A. Schaper, PK'in

