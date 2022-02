Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 13.02.2022

illegale Müllentsorgung

Am 12.02.2022 meldete ein Bürger, dass vor der katholischen Kirche in Seesen illegal Müll abgeladen wurde. Durch den Meldenden konnte jedoch während der Entsorgung des Mülls ein Schreiben aufgefunden werden, dass auf den möglichen Verursacher hindeutet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum vom 11.02.2022, gegen 19:00 Uhr, bis zum 12.02.2022, gegen 09:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines in der Talstr. geparkten PKW mit einem Stein. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Personen die tatrelevante Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit 15000EUR Schaden

Am 12.02.2022, gegen 13:00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Herr aus dem Landkreis Göttingen die B243 aus Richtung Osterode kommend, in Richtung Seesen. Auf Höhe der Ampelanlage Engelade bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende, 59-jährige Osteröder, aufgrund der roten Ampel zum Stehen gekommen war. Es kam zu einem Auffahrunfall, an beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 15000EUR. Der PKW des Unfallverursachers war in Folge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen der Streife führten Beamte des PK Seesen im Bereich der Straße "An der Ziegelei" in Seesen eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die 18-jährige Fahrzeugführerin aus Seesen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Entsprechend wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt mit Nachdruck und Hinweis auf die Strafbarkeit untersagt.

